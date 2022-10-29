Турция закладывает основы видения на 2053 и 2071 годы, вопреки несправедливости и всем препятствиям, с которыми ей приходится сталкиваться. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в поздравительном послании по случаю Дня республики — 29 октября.

Глава государства поздравил с 99- летием со дня провозглашения Республики жителей 81 провинции Турции и миллионы соотечественников со всего мира, а также выразил благодарность зарубежным представительствам, разделяющим радость праздника вместе с турецким народом.

Эрдоган также с благодарностью почтил память основателя Турецкой Республики Гази Мустафы Кемаля Ататюрка и героев турецкой армии.

«Благодаря революционным изменениям в области демократии и развития, осуществленные турецкими властями за последние 20 лет, мы устранили не только препятствия на пути национальной воли, но и возведенные стены между обществом и государством. Вопреки всевозможным саботажам, мы превратили Турцию в страну, которая сохраняет свое национальное единство и братство, чья демократия ставится в пример, чья экономика впечатляет, а дипломатия вызывает интерес», -сказал Эрдоган.

При этом глава турецкого государства отметил усилия Турции, направленные на установление мира, стабильности и справедливости в период растущей глобальной неопределенности.

«Мы стремимся сформировать вокруг нас зону мира и процветания, принимая участие в урегулировании большого числа вопросов, начиная от гуманитарной трагедии в Сирии и до российско-украинского кризиса», — подчеркнул турецкий лидер.

Кроме того, глава турецкого государства акцентировал внимание и на достижениях Турции внутри страны.

«Повышая престиж и вес Турции в мировом масштабе, мы продолжаем вкладывать инвестиции в развитие страны», — отметил Эрдоган.

При этом глава турецкого государства отметил успехи в области энергетики, оборонной промышленности, сельского хозяйства, туризма, транспорта, образования и здравоохранения. «Мы постоянно поднимаем планку успеха», -отметил президент.

«Мы полны решимости построить «Столетие Турции» на основе вклада, внесенного в инфраструктурные проекты», — констатировал турецкий лидер.

Ежегодно 29 октября турецкий народ отмечает главный национальный праздник – День Республики. Именно в этот день в 1923 году Турция была объявлена Республикой. Это событие открыло новую эру в истории турецкого народа. (и/а Анадолу)