На шахте Карове в Ботсване добыт удивительный природный алмаз весом 37,41 карата, поразивший экспертов своей двухцветной структурой. Драгоценный камень разделен на четко выраженные розовую и бесцветную половины, что указывает на сложную геологическую историю его формирования.

По словам экспертов, это крупнейший из известных алмазов такого типа. Розовая окраска возникла в результате «пластической деформации» — кристаллическая решетка алмаза была искажена геологическими процессами, возможно, во время горообразования, считает Салли Итон-Маганья из Геммологического института Америки, передает moya-planeta.ru со ссылкой на livescience.com.

«Это похоже на принцип Златовласки: при недостаточной деформации алмаз остается бесцветным, при чрезмерной — становится коричневым, а для розового цвета нужны идеальные условия», — отмечают геммологи.

Ученые предполагают, что алмаз формировался в две стадии: сначала образовалась розовая половина, затем к ней «приросла» бесцветная часть без структурных деформаций. Новый экземпляр уникален своими размерами — ранее подобные двухцветные алмазы не превышали 2 карат.