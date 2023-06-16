Президент Украины Владимир Зеленский выступил за укрепление отношений между Киевом и африканскими странами во время визита лидером ряда государств-континента в украинскую столицу, передает Reuters. По его словам, для этих целей он хотел бы провести саммит Украина-Африка.

«Я очень хотел, я сегодня говорил об этом снова, провести саммит «Украина-Африка». Я действительно считаю, что африканские страны должны знать, мы должны прямо общаться», — отметил Зеленский.

По информации Reuters, заявление Зеленского идет в рамках попытки Украины наладить отношения со странами Глобального Юга, тем самым бросив вызов российскому влиянию в регионе. Агентство подчеркивает, что Россия этим летом собирается провести уже второй саммит с государствами Африки.