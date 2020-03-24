Реальное число заразившихся коронавирусом в Италии может быть в 10 раз больше

Глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли предположил, что реальная цифра инфицированных коронавирусом в стране не 64 тыс., а в 10 раз больше.

«Соотношение одного подтвержденного заразившегося на 10 невыявленных случаев вполне правдоподобно», — сказал Боррелли в опубликованном во вторник интервью газете La Repubblica.

Он также не отрицает, что через несколько дней число заразившихся в стране превысит показатели Китая.

С начала эпидемии в Италии инфицированы почти 64 тыс. человек, из которых чуть более 6 тыс. умерли и почти 7,5 тыс. излечились. В Китае, где практически остановилась волна заражений, число инфицированных превысило 81 тыс., умерли 3270 человек. В Италии был зафиксирован антирекорд, когда только за сутки умерли почти 800 человек. (ТАСС)

| 2020-03-24T13:45:00+00:00 24 марта 2020, 16:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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