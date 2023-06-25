Килиан Мбаппе еще может перейти в «Реал» из «ПСЖ» этим летом.

По данным журналиста El Debate Томаса-Гонсалеса Мартина, мать Мбаппе уже несколько месяцев ведет секретные переговоры с «ПСЖ», а сейчас она общается с эмиром Катара, чтобы закрыть вопрос о трансфере как можно скорее.

«ПСЖ» просит за форварда 250+50 млн евро. «Реал» предложит максимум 200+20 млн евро. Несмотря на значительные расхождения в оценке футболиста, переговоры продолжаются.

Изначально «Мадрид» предлагал 150 млн евро за Мбаппе, но из-за требований «ПСЖ» в ходе переговоров предложение достигло 200+20 млн евро, которые будут выплачиваться траншами в течение четырех лет.

«ПСЖ» хочет получить 250+50 млн евро, чтобы закрыть долг в размере 280 млн евро. (sports.ru)