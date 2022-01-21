Россия в последние недели укрепляет вооруженную группировку в сепаратистских районах Донбасса и активно вербует наемников, которые после прохождения интенсивной подготовки направляются в непризнанные Донецкую и Луганскую «народные республики» («ДНР» и «ЛНР»), сообщило главное разведывательное управление (ГРУ) министерства обороны Украины в соцсети Facebook в пятницу, 21 января.

С начала января Россия тайно завезла в «ДНР» и «ЛНР» железнодорожным и автомобильным транспортом более 7000 тонн горючего, «несколько единиц танков и самоходных артиллерийских установок, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов», Россия также развернула на своей территории сеть вербовочных центров для отправки наемников в Донбасс, говорится в сообщении. (DW)