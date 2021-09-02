«Разрабатывается новый законопроект «О патриотическом воспитании».

Об этом сообщил председатель Комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Бахтияр Алиев.

Он отметил, что работа над этим законопроектом уже началась: «Это очень важный вопрос. Учитывая новые реалии, необходимо разработать этот законопроект для усиления правовой базы в этой сфере».

Б.Алиев сказал, что для подготовки законопроекта предлагается создать рабочую группу: «Процесс уже начался. Ведется работа с соответствующими ведомствами».