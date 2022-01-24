Компания Apple намерена представить и выпустить рекордное количество новинок в 2022 году — большинство из гаджетов будут представлены осенью этого года. Их названия и характеристики раскрыл журналист агентства Bloomberg, аналитик Марк Гурман в рассылке Power On.

По его словам, Apple намеренно откладывает выпуск многих новых устройств на конец года, чтобы сохранять высокие финансовые показатели на финансовый квартал, в который входят новогодние праздники. «Компания готовит к осени самый широкий набор новых продуктов в своей истории», — отметил Гурман.

Аналитик рассказал, что главным релизом осени будут флагманы серии iPhone 14. Кроме смартфонов компания из Купертино представит обновленные AirPods Pro, серию недорогих iPad и новое поколение iPad Pro.

Также на мероприятии покажут новое поколение умных часов Apple Watch, обновленный MacBook Air и более доступную версию MacBook Pro. Стационарные компьютеры Apple тоже не обойдет вниманием — будут представлены iMac и Mac Pro на базе собственных процессоров Apple.

Первым мероприятием американской IT-корпорации в 2022 году станет презентация, которая состоится в марте или апреле. (Газета.Ru)