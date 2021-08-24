«Мы находимся в середине очередной волны коронавируса, несмотря на то, что до учебного года осталось менее 20 дней».

Как передает АПА, об этом сказал депутат Рашад Махмудов на онлайн-вебинаре, посвященном вакцинации работников сферы образования.

Он сказал, что число случаев инфицирования возросло:

«Это наблюдается во всем мире. Вирус имеет тенденцию обновляться. Несмотря на то, что вакцинация не может полностью предотвратить заражение, она влияет на степень тяжести заболевания. Всем известны проблемы дистанционного образования. Но в то же время не стоит забывать, что пандемия является серьезной медицинской проблемой. Мы имеем дело с болезнью, которая приводит к летальным исходам».