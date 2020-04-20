Радиоактивные облака из зоны ЧАЭС могут достичь Европы

Международное движение «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» (IPPNW) призывает не преуменьшать серьезность ситуации вокруг пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В небе над Украиной имеются радиоактивные облака, заявила организация в Берлине в понедельник, 20 апреля.

«При неблагоприятной погодной ситуации от радиоактивных облаков может пострадать и остальная Европа», — говорится в заявлении. По мнению IPPNW, даже если измеряемый в настоящее время уровень радиации не представляет опасности для населения, ситуация может резко измениться, когда пожар охватит более зараженные территории.

По словам сопредседателя IPPNW Алекса Розена (Alex Rosen), дымовые облака из Украины уже достигли некоторых других регионов Европы, где был выявлен повышенный уровень радиоактивного нуклида цезий-137. (DW)