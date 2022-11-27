Рабочий визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Минск и проведение заседания коллегий МИД Беларуси и России, запланированные на 27-28 ноября, отложены в связи со смертью главы МИД Беларуси Владимира Макея. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении МИД России.

«В связи с безвременной кончиной главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея решено отложить проведение заседания коллегий МИД Беларуси и МИД России и рабочего визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Минск, запланированное на 27-28 ноября», — отметили в дипведомстве.

В ведомстве добавили, что «о новых сроках визита и заседания коллегий будет дополнительно объявлено».