Пятеро сирийских военнослужащих погибли в результате атаки боевиков террористической группировки «Исламское государство», сообщает SANA.

По информации источника, в результате ракетной атаки на военный автобус также пострадали 20 человек. Нападение произошло 2 января.

Автобус подвергся атаке на территории примерно в 50 км к востоку от третьей станции в сирийской пустыне Бадия, она сопровождалась очередями из 23-миллиметрового орудия, уточнило государственное телевидение Сирии.

По сообщениям сирийских СМИ, нападения на автобусы повторяются на дороге Дейр-эз-Зор—Пальмира, террористы атакуют из зоны контроля американских оккупационных сил в районе Аль-Танф, где США оказывают поддержку боевикам. (Газета.ру)