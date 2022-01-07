Президент России Владимир Путин впервые встретил православное Рождество, не выезжая из своей резиденции. В ночь на 7 января он посетил рождественское богослужение в домовой церкви в Ново-Огарёве в Московской области, сообщили государственные агентства. Ранее СМИ отмечали, что во время пандемии коронавируса нового типа президент резко сократил свои поездки по стране.

До 2022 года Путин всегда посещал рождественское богослужение в регионах. В 2020 и 2019 году он посетил литургию в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где будущий президент, как утверждается, был крещён в 1952 году. В 2018 — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге. В 2017-м президент встретил Рождество в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода, а в 2016 году — в храме Покрова Богородицы в селе Тургиново Тверской области, где, как утверждали государственные СМИ, были крещены его родители. (svoboda.org)