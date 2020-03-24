Путин в спецкостюме посетил в «космосе» коронавирусных больных

Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке. Глава государства пообщался с главным врачом Денисом Проценко, поблагодарил его за работу, отметил профессионализм врачей и высокое качество ухода за пациентами.

«Я посмотрел, как они трудятся, все на боевых постах. Все работают, как часики, хорошие и слаженные. Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать. Все у них есть, они эффективно применяют имеющуюся у них технику, аппаратуру, средства»,— цитирует Владимира Путина ТАСС.

Главный врач больницы Денис Проценко, отвечая на вопрос президента, нравится ли ему больница, назвал медицинское учреждение «космосом». «Как вам больница?» — спросил Путин. «Космос!» — тут же ответил главврач.

Президент поблагодарил в лице главврача весь медицинский персонал больницы. «У людей, которые идут на поправку, совершенно другая жизнь начинается, все это в значительной степени благодаря вам»,— отметил Владимир Путин.