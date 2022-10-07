Президент РФ Владимир Путин разрешил государственным СМИ признавать неудачи и поражения в Украине, поскольку начал опасаться, что его слишком оптимистичная пропаганда подорвет доверие к ней россиян, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле.

Смена подхода произошла по указке Кремля через несколько недель после того, как Путин встретился с военными корреспондентами. Официально о встрече, которая прошла перед объявлением мобилизации 21 сентября, ничего не сообщалось.

Военкоры, известные скептицизмом в отношении военного командования, нарисовали Путину ужасную картину происходящего на фронте. Они рассказывали об этом президенту на фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины, которые освободили от оккупации почти всю Харьковскую область всего за неделю.

«Вчера мы потеряли 16 населенных пунктов в Херсонской области. Что мы сегодня потеряем?» – спросила телеведущая Ольга Скабеева в передаче «60 минут» у представителя оккупационной администрации после смены информационной политики Кремля.

«На полях сражений дела у нас идут неважно», – признал пропагандист Владимир Соловьев 4 октября в своем эфире. Затем в ток-шоу стали критиковать военачальников за то, что они не смогли ничего противопоставить наступлению украинских войск. «Сложность ситуации была предсказуема. Мы все еще учимся. Я знаю, это ужасно слышать на восьмом месяце операции», – сказал военкор Александр Сладков в ток-шоу на канале «Россия 1».

«Вопрос: когда мы говорим о хаосе, частичной мобилизации, о том, почему произошло то, что произошло в Лимане, Балаклеи, у нас у всех возникает один и тот же вопрос: в курсе ли наш главнокомандующий? Знает ли об этом Владимир Владимирович?» – спросила главред RT Маргарита Симоньян в телевизионной передаче.

«Среди правящей верхушки идут дебаты о том, как выиграть эту войну. Идет поиск виноватых, а Путина пытаются заставить искать другие решения», – говорит политолог Татьяна Становая. При этом она предупреждает, что критика военного командования может использоваться для оправдания неизбирательных атак на украинские города и инфраструктуру. (moscowtimes.ru)