Президент России Владимир Путин посетил Минск.

Как сообщает #, самолет главы российского государства приземлился в аэропорту Минска.

Путин сегодня проведет переговоры с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Согласно распространенной Кремлем информации, на переговорах будут обсуждаться совместные меры по обеспечению безопасности и реагированию на вызовы в регионе.

Отмечено, что переговоры будут проводиться в расширенном составе, с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств. Затем запланированы переговоры президентов один на один.