Президент РФ Владимир Путин поручил Кабинету министров совместно с органами исполнительной власти регионов выдвинуть идеи по регистрации лиц без определенного места жительства. Проекты должны быть представлены президенту до 1 мая. Об этом говорится в перечне поручений Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 9 декабря 2021 года.

Регистрировать бездомных необходимо, чтобы они могли получать медпомощь и пенсии, говорится в документе. Предполагается, что в системе регистрации людей без определенного места жительства может быть задействован портал госуслуг.

Кроме того, Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки некоммерческим организациям, которые помогают бездомным (kp.ru)