России следовало начать войну в Украине раньше, считает президент Владимир Путин. Этого не произошло, потому что, по его словам, надежду на мир давали вторые минские соглашения. Об этом он сказал, выступая пресс-конференции по итогам визита в Кыргызстан.

«Оказывается, все минские соглашения никто не собирался исполнять. Руководство Украины словами бывшего президента [Петра] Порошенко тоже об этом сказало. Он подписывался, но не собирался исполнять. Я рассчитывал, что другие участники процесса были искренни с нами. Оказывается, и они тоже нас обманывали», — посетовал Путин.

Президента России также разочаровали слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о минских соглашениях. Ранее она заявила, что минские соглашения позволили лишь заморозили конфликт на востоке Украины и все это понимали. Это дало Киеву «бесценное время», добавила Меркель.

Путин также второй раз за неделю высказался о ходе войны в Украине. Президент в очередной раз подчеркнул, что на фронте все идет по плану. «Никаких вопросов и проблем там нет», — заявил президент РФ Владимир Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Он также объяснил свои слова о длительной войне, высказанные ранее на встрече с Советом по правам человека. Тогда он предупредил, что достижение результатов на украинском фронт «может быть длительным процессом».

«Что касается длительности процесса специальной военно операции, я имел в виду длительность процесса урегулирования. Специальная военная операция идет своим чередом, там все стабильно у нас, никаких вопросов и проблем там сегодня нет», — объяснил Путин.

Кроме того, на встрече с представителями СПЧ Путин признал, что в зоне боевых действий в Украине были «проблемы». Эту свою фразу он тоже решил уточнить.

Вопросы со снабжением российских солдат в зоне специальной военной операции на Украине остаются, но наиболее острые — уже решены, заявил Путин.

«Проблемы еще целиком далеко не решены, но это вопрос времени. Самые острые, я думаю, все-таки уже закрыты. Но это время какое-то нужно на то, чтобы раскручивать соответствующие отрасли, и министерство промышленности активно этим занимается», — сказал Путин в ходе пресс-конференции в Бишкеке в пятницу. (moscowtimes.ru)