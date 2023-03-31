Президент России Владимир Путин в пятницу, 31 марта, намерен провести совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом заявил во время брифинга с журналистами представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров доложит о новой концепции внешней политики.

«Сегодня [31 марта] будет достаточно важное совещание с постоянными членами Совбеза, потому что на повестке дня сегодня будет доклад министра иностранных дел Лаврова о новой концепции внешней политики РФ», — подчеркнул Песков.

Как уточнил Песков, Владимира Путина в течение дня планируется ряд закрытых рабочих встреч.

Другие подробности по встречам с участием Путина и других политиков больше не приводятся.