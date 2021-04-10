Путин не будет добиваться возвращения армянских диверсантов и поднимать имидж Пашиняна

После переговоров с президентом Путиным, на встрече в Москве с несколькими десятками членов Ассоциации армянских юристов премьер-министр Никол Пашинян заявил, что достиг договоренности с главой РФ о проведении еще более интенсивной работы по вопросу возвращения пленных.

Как сообщает Арменпресс, в ходе встречи с юристами в ответ на вопрос о возвращении пленных, премьер-министр подчеркнул необходимость полного выполнения 8-го пункта Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года (ТСЗ), согласно которому «производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших».

Глава правительства подчеркнул, что есть полное взаимопонимание с Путиным по вопросу обеспечения возвращения пленных, и в этом отношении позиции относительно полноценного выполнения этой договоренности совпадают. По словам Никола Пашиняна, с президентом РФ достигнута договоренность о проведении еще более интенсивной работы по вопросу возвращения пленных.

Совершенно ясно, что речь идет об уже набившей оскомину проблеме тех вооруженных диверсантов, которые проникли на территорию Азербайджана уже после подписания ТСЗ, о преступниках, которых армянская сторона упорно продолжает называть «военнопленными». Официальный Баку уже не раз и не два давал исчерпывающие пояснения по этому вопросу, в том числе на международном уровне.

Что в таком случае значат слова Никола о том, что Путин полностью разделяет армянскую позицию по этому вопросу, и что с ним «достигнута договоренность о проведении еще более интенсивной работы по вопросу возвращения пленных»? Это значит, что президент РФ примется давить на руководство Азербайджана, чтобы оно просто так вернуло всех диверсантов Армении? Похоже это на правду, или Никол тут в чем-то привирает?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Тофиг Аббасов, политолог, старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма:

— Вопрос так называемых военнопленных это ключевой аргумент в предвыборной программе Пашиняна, потому что мы понимаем, что ему нужны увесистые очки для того, чтобы переиграть оппозиционеров и в первую очередь Роберта Кочаряна. Идут большие спекуляции вокруг темы возвращения этих плененных, которые в сущности являются диверсантами и террористами, но Пашиняну ничто не мешает оперировать этой проблемой и в том числе использовать ее в беседах с российским президентом.

В Москве он, конечно, хватил лишку, сказав о том, что Россия, Путин приложат интенсивные усилия для решения этого вопроса. В принципе, Путину ничто не мешает давать такие обещания, но вопрос в том, насколько продуктивными окажутся такие усилия?

Любой нажим на официальный Баку, на президента Алиева в этом вопросе может оказаться пустым делом. Потому что аргументированно доказано, что речь идет вовсе не о военнопленных. Поэтому нажим на азербайджанскую сторону может дать обратно-пропорциональный эффект.

Известно, что родители этих задержанных военнослужащих уже не первый день продолжают натиск на военное ведомство, на правительственных чиновников, требуя определенности – какова будет дальнейшая судьба этих людей. А это около 70 человек, которые известны поименно. Естественно, оппозиция тоже прикладывает руку к этим протестам в надежде выжать из них свою долю дивидендов.

Мне кажется, этот вопрос не решится как минимум до 20 июня, когда пройдут парламентские выборы в Армении. А когда уже станет ясно, кто возглавит республику, вопрос может перейти в плоскость конкретики. Почему? Потому что уже этой власти придется нести ответственность за выполнение всех пунктов подписанного ТСЗ и документа от 11 января 2021 года.

Вот после выборов и можно будет предметно поговорить о том, как быть с этими задержанными с оружием в руках. Азербайджану тут есть что требовать. И Россия заинтересована в том, чтобы был задействован Зангезурский коридор. Если это произойдет, Баку мог бы в качестве акта доброй воли проявить снисходительность и вернуть этих людей в Армению.

С позиции силы и диктата тут от Азербайджана ничего не добиться.

Но я не исключаю еще и такой вариант, что Баку, ради упрощения задачи победы Никола Пашиняна на предстоящих выборах, в одностороннем порядке предоставит ему карт-бланш, вернув этих диверсантов. Почему? Потому что в панораме тех лиц, которые изъявляют желание возглавить Армению, именно Пашинян представляется наиболее приемлемой и гибкой фигурой.

Тем более, что он неоднократно заявлял о планах подготовить армянское общество к примирению с Азербайджаном и Турцией. Это означает, что при нем Ереван официально откажется от всех своих территориальных притязаний к соседям, признает право Азербайджана на всю нагорную часть Карабаха, и в Ханкенди будет развеваться наш флаг.

Это может быть сделано с тем, чтобы не допустить националистический карабахский клан к власти в Армении, и перечеркнуть все надежды Роберта Кочаряна на политическую рекреацию.

Виталий Арьков, политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS:

— У президента России Владимира Путина и без того хватает дел и забот, чтобы еще заниматься восстановлением упавшего «ниже плинтуса» имиджа премьер-министра Никола Пашиняна в глазах избирателей Армении.

Указываемым гражданам Армении не угрожает смертная казнь в Азербайджане, но вот если официальный Ереван всяческими способами пытается вызволить сегодня своих спецназовцев для того, чтобы впоследствии снова использовать их для провокаций, то в этом случае в части ответных действий Баку ничего нельзя исключать.

Вопрос их освобождения, конечно, принципиальный для Пашиняна в свете досрочных парламентских выборов и в целом своего политического имиджа. Полагаю, если официальный Ереван признает факт того, что данные лица были направлены на территорию Азербайджана с диверсионными целями, пусть даже и списав это на самоуправство «стрелочников»-командиров, то переговоры о возможности их возвращения на родину могут пойти в другом ключе. Тем более, что Еревану есть что предложить Баку в ответ – в частности, начать реальную работу по формированию транспортных коридоров.