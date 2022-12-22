Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Александра Невского.

Как передает #, об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«Друзья! Указом Президента России Владимира Путина за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение, я удостоен высокой награды – ордена Александра Невского. Подобная оценка моих скромных заслуг в службе на благо нашей Родины большая честь для меня. Я безмерно горд получить такую значимую награду из рук Верховного Главнокомандующего, который является для всех нас ярким примером настоящего лидера и истинного патриота!», — отметил Кадыров.