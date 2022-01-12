Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«С учетом председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведен обмен мнениями о ходе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане.

Отмечены эффективные скоординированные действия миротворческого контингента, способствующие нормализации обстановки в республике.

Обсуждалась также текущая ситуация вокруг Карабаха и некоторые вопросы реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — говорится в информации пресс-службы главы РФ.