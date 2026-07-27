Состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, в ходе состоявшейся в понедельник беседы стороны обменялись мнениями по поводу армяно-российской повестки, в частности, проблем, возникших в экономических отношениях.

Собеседники обменялись мнениями по повестке отношений Армения — Россия, в частности, относительно возникших в двусторонних экономических отношениях проблем.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат договорно-правовой базе Армения — Россия и регулированиям Евразийского экономического союза, и попросил принять меры в направлении урегулирования этих проблем.

Касательно проведения в Республике Армения референдума по вопросу членства Армении в Европейском союзе, о чем говорится в принятом 29 мая с.г. совместном заявлении глав четырех государств — членов ЕАЭС, премьер-министр Пашинян подчеркнул, что проведение референдума на практике возможно только после направления Арменией официальной заявки в Европейский союз для членства в ЕС и когда данная тема получит предметный характер.

Вместе с тем премьер-министр Пашинян подчеркнул готовность правительства Республики Армения решать указанные вопросы посредством открытого, партнерского и дружественного диалога.

В свою очередь пресс-служба Кремля заявила, что разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе армянской стороны.

Отмечается, что в разговоре «была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС».

«Владимир Путин подтвердил приверженность принятому на саммите ЕврАзЭС в Астане 29 мая 2026 года совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России относительно действий Республики Армения, направленных на вступление в Европейский союз», — говорится в сообщении российской стороны.