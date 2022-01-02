Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией.

Как передает #, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обменявшись поздравлениями по случаю наступившего Нового года, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подвели основные итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнёрства между Россией и Турцией. Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договорённостей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования.

Условлено о продолжении личных контактов», — говорится в сообщении.