На востоке и юге Украины продолжаются ожесточенные бои. Российское командование бросает в бой все новые и новые части. По данным украинского Генерального штаба с территории Белгородской области в город Изюм (Харьковская область) переброшены две батальонные тактические группы (БТГ) из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии.

На Изюмском направлении подразделения из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводят наступательные действия в направлении Барвенково.

Украинские войска в некоторых местах отошли на подготовленные позиции и оставили некоторые населенные пункты. В частности, противник овладел северо-восточной окраиной населенного пункта Большая Камышеваха, а также взял под контроль населенный пункт Заводы. Кроме того, он установил контроль над населенными пунктами Заречное, Новотошковское. Все они на Донбассе.

В то же время как сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, на западе Херсонской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли под полный контроль села Широкое, Любино и Новопетровка. Там же сорваны все попытки российских войск начать наступление с юга на Кривой Рог с целью выхода к Днепру, городу и реке, для дальнейшего наступления на Киев.

Продолжаются ракетные обстрелы украинских городов и инфраструктуры. Уже два раза был обстрелян железнодорожный мост через Днестровский лиман в Одесской области. Пока сообщение с тремя районами прервано.

В эфире национального телемарафона заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что с начала агрессии российские войска выпустили 1 300 ракет. Еще столько же у них осталось. «Они истощаются в отношении ракет и личного состава, но еще достаточно ракет, чтобы нанести серьезный вред, этого хватит на несколько месяцев». Поскольку комплектующие для ракет россияне завозили из других стран, пополнить запасы быстро не смогут из-за санкций.

Несмотря на довольно напряженную обстановку на фронтах союзники и партнеры Украины уверены в ее победе. Об этом четко заявили после визита в Киев государственный секретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

В Германии на военной базе ВВС США в Рамштайне собрались главы и представители оборонных ведомств более чем 40 стран, а открывший встречу министр обороны США Ллойд Остин назвал ее «исторической». Были представлены все страны НАТО, а также Австралия, Швеция, Финляндия, страны Ближнего Востока, включая Израиль, и даже Африки. Япония и Южная Корея приняли участие виртуально.

Основная цель встречи — разработка механизма максимально быстрой поставки современного и высокотехнологичного оружия Украине. Участники сформировали контактную группу, которая будет собираться ежемесячно для обсуждения стратегии Украины по защите от российской агрессии.

Если в первые недели войны крайне важно было дать оружие обороны, то теперь ситуация коренным образом изменилась. Например, противотанкового оружия украинская армия имеет по 10 штук на каждый российский танк. И это отражается на поле боя. Потери российской бронетехники растут день ото дня.

Сейчас речь уже идет о наступательном оружии. Крайне необходима современная артиллерия, системы залпового огня и борьбы с воздушными, а также морскими целями. На встрече все эти вопросы были обсуждены и приняты положительные решения.

В частности, на переговорах министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин санкционировал поставку в Украину зенитных САУ Gepard. Министр обороны США Ллойд Остин после встречи заявил, что Германия предоставит 50 единиц таких САУ.

В германской столице очень долго колебались и откровенно саботировали передачу тяжелого вооружения. Особенно преуспел в этом канцлер Олаф Шольц. Трудно сказать по каким причинам он до последнего упорствовал, что поставило коалицию на грань распада, так как его партнеры буквально требовали всесторонней поддержки Украины. В Москве не скрывали, что очень надеялись на такую позицию канцлера и все-таки общественность и партнеры заставили канцлера изменить свои подходы.

В немецкой прессе говорилось о том, что Германия может согласиться и на поставки 88 танков Leopard 1. Танк стоит на вооружении в девяти странах.

Украинские военные проявляли интерес к боевым машинам пехоты Marder. Производитель этих машин, немецкий оборонный концерн Rheinmetall уже подал запрос на разрешение предоставить Украине 100 БМП, а официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что решение будет принято незамедлительно.

Как передает издание SVT, Швеция передает 155 мм гаубицы FH77 BW «Archer» (Лучник). Ее отличительной особенностью является полная автоматизация процесса заряжания во время стрельбы и как следствие сокращение расчета орудия до 3 человек. Время старта 14 секунд, за 2,5 минуты полностью автоматическая система выдает 21 155-мм снаряд на дальность до 50 км.

Результат встречи в Рамштайне следует рассматривать не только с военно-технической точки зрения, но также с политической.

Цели западных стран в поддержке Украины очень изменились. Если сначала старались дать ей возможность как-то отбиться и остановить российской наступление, то теперь разговор идет не о сдерживании России, а принятии мер с целью полного гашения ее агрессивности и недопущения повторения такой войны в будущем. Не только в отношении Украины, а вообще любой страны и в первую очередь соседей России. Как непосредственных, так и чуть более дальних.

Отсюда следует первый вывод. Поставки современного оружия Украине будут продолжаться и после завершения боевых действий. Будет оказана помощь в восстановлении украинского оборонного комплекса, который через определенное время поставит в армию отечественные системы вооружения. Кстати, некоторые из них уже испытаны и показали отличные результаты. В западной прессе упоминаются ракетные комплексы «Нептун» и противотанковые системы «Стугна П». Проблема в том, что к началу агрессии их недостаточно поступило в армию.

Второй очень важный фактор. Встреча в Рамштайне положила начало новой широкой международной коалиции в поддержку Украины.

Расчет Москвы, что Киев окажется без существенной поддержки, а Запад ограничится выражением глубокой озабоченности, не оправдались. Производственные возможности стран коалиции во много раз превосходят мощности российского военно-промышленного комплекса. К тому же его важнейшие предприятия либо остановились, как «Уралвагонзавод» — единственный производитель танков, либо на грани прекращения выпуска продукции. С расширением поставок в Украину российское превосходство в артиллерии и в воздухе начнет уменьшаться и через относительно короткое время полностью исчезнет.

Вот почему в ходе начавшегося наступления российское командование напрягает все силы, чтобы прорвать фронт и нанести украинским войскам ряд чувствительных ударов. И это вопрос не столько военный, сколько политический, если хотите геостратегический.

Всем понятно, что неудача наступления создаст все условия для перехода после перегруппирования ВСУ в наступление с целью изгнания захватчиков со своей территории. И остановится ли украинская армия на границе Крыма, никто поручиться не может.

Большинство стран уже осознали, что любой мир с Россией сегодня — это лишь откладывание продолжения войны на потом. Война должна завершиться полной и безусловной победой Украины.