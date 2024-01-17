Судопроизводство по подозрению в нарушении налогового законодательства завели на американского актера Арнольда Шварценеггера.

Об этом заявили в пресс-службе главного таможенного управления Мюнхена.

«Я могу подтвердить, что он находится у нас уже приблизительно два часа. Это стандартный процесс, который мы обязаны проводить. Заведено налоговое судопроизводство», — сказал представитель таможни.

Он не стал подтверждать или отрицать, что поводом для дела послужил провоз незадекларированных часов Audemars Piguet. Представитель таможни также не сказал о том, какой штраф грозит артисту, или о возможной конфискации предмета роскоши, передает RT.

«Процедура идет к концу, минут через 10 его отпустят и он сможет ехать дальше», — заключил он.

Причиной стало то, что Шварценеггер не задекларировал дорогие часы. Ему пришлось провести несколько часов в помещении таможни. За нарушение таможенных правил он заплатил штраф в размере 35 тысяч евро.

Как сообщает немецкий таблоид Bild, Шварценеггер ехал из Мюнхена на австрийский горнолыжный курорт Кицбюэль, где завтра откроется международный климатический саммит. В четверг в его рамках запланирован аукцион, на котором артист намерен выставить свои часы на продажу. Выручка от аукциона пойдёт на поддержку инициатив по защите климата.

Часы были изготовлены швейцарской фирмой Audemars Piguet в единственном экземпляре специально для артиста. Они относятся к предметам роскоши и подлежат обязательному декларированию. Сам Шварценеггер оценил их в 20 тысяч евро, однако цены на часы Piguet обычно значительно выше. Даже стандартные модели могут стоить от 60 тысяч евро и до нескольких сотен тысяч.

После оплаты штрафа и пошлин Шварценеггер смог продолжить своё путешествие. Часы остались при нём и будут выставлены на аукционе в четверг.