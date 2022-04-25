Соединенные Штаты Америки подготовили пакет санкций против Алины Кабаевой, однако не вводят его в действие, так как это может быть слишком «личным» ударом по Путину.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

38-летнюю гимнастку Кабаеву правительство США считает девушкой президента РФ и матерью как минимум троих его детей.

Официальные лица США заявили изданию, что ее подозревают в причастности к сокрытию личного состояния Путина за границей.

Однако они считают, что введение санкций против Кабаевой будет считаться настолько личным ударом по Путину, что это может привести к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Россией и США. (УНИАН)