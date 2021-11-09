Тревожные новости приходят из Европы. В понедельник, 8 ноября, несколько тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и стран Африки, которые массово прилетали (и прилетают) в Минск, начали собираться большими группами и организованно идти к пограничному переходу Кузница — Брузги. Вначале они пытались законно пересечь границу Беларуси и затем просить поляков пропустить их в свою страну. Они утверждали, что далее якобы хотят двигаться в Германию.

Однако, как сообщают украинские СМИ, белорусские пограничники согнали колонну с дороги в лес. Госпогранкомитет Республики Беларусь отрицает причастность к происходящему, заявляя, что нелегальные мигранты «самоорганизовались». В любом случае, в итоге мигранты начали прорываться через пограничное заграждение, используя для этого длинные бревна.

Польские пограничники открыли стрельбу. Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с участием премьера и силовиков. А дальше, как сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак, 12 тысяч военных приведены в полную боеготовность для защиты границы. «Вместе с Министерством внутренних дел и администрацией мы готовы защищать польскую границу», – написал он.

В свою очередь, Литва предлагает ввести чрезвычайное положение из-за ситуации на границе Польши и Беларуси. Страна также начала стягивать на границу войска. «Мы готовимся ко всем возможным сценариям», – заявил глава Службы охраны госграницы Рустамас Любаевас на заседании комитета Сейма по национальной безопасности и обороне.

Дальше — больше. «Польша и Германия не смогут самостоятельно справиться с потоком мигрантов из Беларуси». Об этом заявил и.о министра внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, призвав всех членов Евросоюза объединиться для защиты границ. По его словам, все европейские страны должны помочь правительству Польши в этом вопросе. «Это является задачей Еврокомиссии. Я призываю всех принять меры. Мы должны стоять вместе», — заявил он.

А глава НАТО Йенс Столтенберг обвинил Беларусь в использовании мигрантов в качестве «гибридной атаки» и призвал страны региона к солидарности, сообщает агентство «Анадолу». «Политика Беларуси, использующая мигрантов в качестве гибридной атаки, неприемлема», — написал Столтенберг в Twitter после телефонного разговора с президентом Польши Анджеем Дудой. Он добавил, что НАТО солидарно с Польшей и всеми своими союзниками в регионе.

Уже говорится о том, что Евросоюз готовит пятый пакет санкций против Беларуси из-за обострения на границе. Ожидается, что в «чёрный список» попадут порядка трёх десятков физических и юридических лиц, в том числе белорусские аэропорты и наземные службы, причастные к «шантажу мигрантами». Санкционный пакет будет готов к понедельнику, 15 ноября, когда состоится встреча министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе.

При этом, есть версия, что за всеми этими событиями стоит вовсе не Минск, а Москва. Согласно этой версии, вся эта акция была задумана российской стороной, дабы заставить Беларусь окончательно прыгнуть в объятия России, забыв о независимости и суверенитете. Ведь если в Евросоюзе введут указанные выше санкции, то у руководства РБ просто не будет выбора. Время покажет, насколько точным был такой анализ ситуации.

Тем временем, ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.»Не сомневаемся, что миграционные службы Белоруссии принимают меры, чтобы удержать ситуацию в законном русле», — заявил он. Высказалась и официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Смотрю видео, на котором польские силовики распыляют в лицо прорывающимся через белорусско-польскую границу иракским мигрантам какую-то химическую отраву, и думаю о том, что Польша является членом Совета ООН по правам человека», — написала она в своём Telegram-канале .

И тут уместно добавить, что по сообщению польских медиа, белорусские спецслужбы начали проведение операции «Шлюз». Перевозками иракцев в Беларусь занимается государственная фирма «Центркурорт», принадлежащая Управлению делами Президента (это такая государственная бизнес-империя Лукашенко). «Центркурорт» сотрудничает с иракскими турбюро. Они продают экскурсии и поставляют белорусской фирме списки иракцев, которые после посадки в минском аэропорту сразу получают белорусскую туристическую визу.

В Украине все происходящее называют «гибридной войной», развязанной РФ против Европы.Так, к примеру, считает военный и политический эксперт Александр Коваленко.

«Нелегальные мигранты, пытающиеся прорваться на территорию Польши, используют стволы срубленных деревьев. Гладкие, очищенные от коры. В общем, идешь ты такой нелегально пересекать границу Беларуси и Польши и думаешь, а не взять ли мне с собой топор? Ну, или бензопилу? Нужная же вещь при нелегальном пересечении границы! Уже известно, что сам массовый сбор мигрантов готовился заранее, но очевидно и другое. Подготовка, сопровождение и поддержка, причём всесторонняя, этой провокации велась масштабная», — написал он на своей странице в Фейсбук.

А известный журналист и политолог Тарас Березовец выражает опасения, что в этот конфликт может быть вовлечена и Украина. «Надеюсь, Данилов и СНБО отдают себе отчёт, что иракские «беженцы» Путина в случае неудачного штурма границы будут переброшены спецслужбами Лукашенко в Волынскую, Ривненскую и Житомирскую области. Потому что это самый очевидный коридор для дальнейшей переброски в Польшу. Зеленскому готовиться к тысячам нелегальных мигрантов нужно было уже вчера», — написал он на своей странице в Фейсбук. В общем, ситуация не просто напряженная, а взрывоопасная.