Прокуратура Боливии предъявила экс-президенту Эво Моралесу обвинения в терроризме

Боливийская прокуратура предъявила экс-президенту Эво Моралесу официальные обвинения в терроризме и запросила его задержание. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры.

«Комиссия из прокуроров, ведущих «Дело об аудиозаписи», сообщила сегодня, что приняла решение официально предъявить обвинения экс-президенту Эво Моралесу в терроризме и финансировании терроризма», — говорится в документе.

По версии обвинения, Моралес «координировал продовольственную блокаду городов во время столкновений в ноябре 2019 года», которые вспыхнули после его отставки. «В постановлении также запрашивается предварительное задержание», — отметила прокуратура.

В свою очередь бывший президент назвал такое решение прокуратуры политическим преследованием.

«Незаконно и нарушая конституцию, прокуратура Ла-Паса пытается обвинить меня в терроризме при помощи смонтированной аудиозаписи. Это еще одно проявление систематического политического преследования со стороны правительства де-факто», — написал он в Twitter.(ТАСС)