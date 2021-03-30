Прогнозировать можно что угодно – ученый опроверг ожидания девальвации

Международное агентство Fitch прогнозирует средний курс маната к доллару на уровне 2 маната за один доллар на период с 2026-го по 2030-й годы. По мнению аналитиков этой структуры, в прогнозах учитывается влияние глобальных тенденций на Азербайджан и расходы страны. И все же котировки маната к резервной валюте будут зависеть от решения правительства и ЦБА, учитывая жестко регулируемый валютный курс, уверены в Fitch.

Средний курс маната к доллару в текущем году составит 1,7 маната за 1 доллар, уверены авторы прогноза, в следующем году — 1,75 маната, в 2023 году — 1,83 маната, в 2024 году — 1,93 маната, а в 2025 году — 1,98 маната за один доллар США. В то же время средний курс маната к доллару они ожидают на уровне 2 маната за один доллар на период с 2026-го по 2030-й годы.

В комментариях # председатель Общества международных экономических исследований Ekonomiks профессор Фикрет Юсифов выразил недоумение по поводу участившихся обсуждений вокруг возможной девальвации азербайджанской денежной единицы. Видимого повода для этого нет, поскольку цены на нефть остаются на стабильно высоком уровне, а расходы на восстановление деоккупированных территорий уложились в заложенные в бюджете 2 млрд 200 млн манатов, считает ученый:

«В последнее время участились разговоры о курсе маната к доллару, хотя реальных, я бы сказал, конкретных событий, а также оснований для девальвации не видно. Цена нефти стабильно держится в районе 60 – 65 долларов за баррель. С другой стороны, даже если в соседних странах наблюдаются такие процессы, надо понимать, что это вызвано плавающим курсом их национальных валют. У нас этот процесс регулируется Центробанком, а потому, если не последует политических решений, курс маната будет стабильно держаться на текущем уровне. В некотором смысле прогнозы девальвации вызваны ожиданием роста государственных расходов на восстановление освобожденной части страны. Однако пока кроме заложенных на эти цели в бюджете 2 млрд 200 млн манатов других ассигнований не видно».

До конца текущего года курс маната будет стабилен за отсутствием предпосылок для девальвации, заметил Юсифов. Что же касается прогнозов Fitch на перспективу, происходящие в мировой экономике события не оказывают непосредственное воздействие на нашу валюту.

«Курс маната регулируется административно, а потому в ближайшее время вряд ли что-то в этом плане изменится. Правда, при условии, что цена нефти останется высокой. Прогнозировать можно все что угодно, но есть очевидность – без резкого падения нефти на мировых рынках или же политического решения правительства уронить манат, курс нашей валюты к доллару останется неизменным», — по мнению аналитика, средневзвешенная стоимость нефти в процессе спада пандемии пойдет в рост – до 70 – 75 долларов за баррель во второй половине года. Притом, что нависающий призрак третьей волны пандемии сдерживает растущие ценовые тренды.

Уже сейчас цена нефти периодически снижается на фоне беспокойства относительно темпов восстановления спроса на топливо из-за третьей волны пандемии коронавируса в Европе и продления локдаунов в ряде стран до апреля. Вот только прежнего влияния пандемии на нефть уже не будет, уверен аналитик: «Естественно, третья волна нависает над экономикой и мировым рынком нефти, но она отличается от предыдущих, — продолжил он. – Заражаясь этим вирусом, люди восстанавливаются проще и быстрее. Население уже привыкло сосуществовать с коронавирусом, и третий локдаун вряд ли долго протянется. Во второй половине года ожидается рост мировой экономики, позитивные тенденции в мире и нашей стране».

Но есть и другая сторона вопроса – опасения обесценивания самого доллара. Инвесторов пугает рост госдолга и дефицита бюджета США, которые достигли критического уровня еще в конце 2019 года, до начала пандемии, и которые существенно вырастут в этом году, учитывая объем трат на спасение американской экономики.

«Госдолг США, превысивший 28 триллионов долларов, уже превзошел уровень американского ВВП на уровне менее 21 триллионов долларов, и продолжает расти на полтора – два триллиона ежегодно, — заметил Юсифов. – Конечно же, это рождает вопросы – к чему все это ведет и как собираются США избавляться от гигантского долга. Здесь все сложно, поскольку падение доллара приведет к глобальному финансовому краху, ведь речь о резервной мировой валюте. Происходящее в США – целенаправленный процесс, а вот к чему он приведет, можно только догадываться, поскольку сложно сказать, какие планы вынашивают в финансовом руководстве Штатов и к чему гигантская эмиссия, покрывающая траты за счет безостановочной работы «печатного станка»».