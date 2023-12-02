Обнародован прогноз погоды на 3 декабря.

Как сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами будет туман, ожидается морось. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-9° тепла, днем — 17-22 ° тепла.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-10° тепла, днем — 18-23°тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3 ° тепла, днем — 7-12 ° тепла.