В порядок получения государственной регистрации лекарственных средств в Азербайджане вносятся изменения.

Как сообщает Report, предлагаются поправки в пункт 6.6 закона «О лекарственных средствах».

Согласно изменениям, не будет допускаться государственная регистрация различных лекарственных средств под одним и тем же товарным знаком (за исключением лекарственных средств, которые производятся под одним и тем же товарным знаком одного и того же производителя (или изготовлены по лицензии одного производителя), но имеют разную дозировку действующего вещества, фармацевтическую форму, коммерческую упаковку).

Проект поправок был поставлен на голосование и принят в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании парламента.