Благодаря проекту MİLGEM компания ASFAT (Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ), а следовательно Министерство национальной обороны и Турция приобрели очень серьезный авторитет в глазах властей Пакистана. Об этом агентству «Анадолу» сообщил генеральный директор ASFAT Эсад Акгюн.

По его словам, MİLGEM — крупнейший экспортный проект оборонно-промышленного комплекса Турции, который внесет значимый вклад в ВМС Пакистана.

«MİLGEM — это не просто коммерческий проект. Мы строим два из четырех корветов в Стамбуле и два — в Карачи. На фоне пандемии коронавируса пакистанская сторона предложила отложить реализацию проекта MİLGEM на полтора года, однако турецкая сторона заявила, что завершит проект в срок», — сказал Акгюн.

По его словам, наряду с четырьмя корветами планируется также строительство пятого.

«Дизайн этого корвета мы разрабатываем совместными усилиями. Все права принадлежат нам и пакистанской стороне», — отметил гендиректор.

При этом Акгюн акцентировал внимание на том, что ASFAT продолжает сотрудничество не только с ВМС Пакистана, но и с ВС и ВВС этой страны.

«Мы пока не хотим раскрывать деталей, так как считаем нецелесообразным объявлять о чем-то прежде, чем появится четкая информация по проектам. Однако рассчитываем заключить очень крупные проекты в сфере оборонной промышленности, которые станут революционными», — отметил собеседник АА.

Гендиректор также назвал «революцией в оборонной промышленности» реализацию проекта по Механическому оборудованию для разминирования (MEMATT) в течение 14 месяцев — начиная с процесса принятия соответствующего решения и заканчивая получением международного сертификата.

По его словам, компания приступила к работе, чтобы передать оборудование MEMATT ВС Турции и Азербайджану одновременно.

«На данный момент заключен контракт на поставку в Азербайджан 20 единиц [MEMATT]. Вероятно, понадобятся новые контракты», — сказал Акгюн.

Гендиректор ASFAT отметил успешное применение оборудования MEMATT в Азербайджане, сообщив, что благодаря поддержке главы Турецкого государства спрос на продукцию компании имеется в более чем 10 странах мира.