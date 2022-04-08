Я с вас худею, дорогая редакция. Тут Серж Танкян, лидер известной американской рок-группы System of a Down, состоящей из лос-анджелесских армян, решил напомнить о себе. Нет, не песню новую спел. Он решил использовать рот по иному назначению. Танкян озвучил поражающее своим симбиозом глупости и цинизма мнение. Да, такое за ним замечалось не раз, но тут особый случай.

Говоря конкретнее, в свете войны России против Украины, он предложил России… вторгнуться также и в Армению, чтобы последняя могла получить международную поддержку, которую направит на борьбу с Азербайджаном и Турцией. «Может, стоит убедить Россию напасть на Армению, чтобы Запад дал нам оружие и деньги для борьбы с Азербайджаном и Турцией», — написал на своей странице в Twitter рок-музыкант.

О том, что носителя такой «логики» нужно срочно показывать психиатру, даже уточнять как-то неудобно. Имеет смысл лишь кое о чем напомнить. Он, как я уже отмечал выше, не впервые несет ахинею.«Мы также возьмем исторически принадлежавшие нам гору Арарат и Карс. Спасибо», — написал он как-то в своем Твиттере.

Ну и? Что, кто, где, у кого взял? Может Танкян у какого-то турка. Карту мира имею в виду. Собственно, кричал он и ранее. О том, к примеру, что армянская армия очень сильна и даже непобедима. Чем создал у армян США и других стран мира лживую картину реальности. Реальность же была продемонстрирована азербайджанской армией, которая за 44 дня Отечественной войны освободила Шушу, семь районов страны, разгромив армянскую армию.

Сколько армян погибло в той войне — до сих пор точно не известно. Сами армянские военнослужащие, политики и эксперты называют цифру в 6000-8000 человек, что намного больше официальных данных, которые скрывает Никол Пашинян и его окружение. Но такая «мелочь» не интересовала Танкяна, который уже попробовал себя в роли диванного полководца и кухонного захватчика турецких земель.

И вот сейчас он снова решил выступить в этой ипостаси. «Забывая» о том, что РА состоит в ОДКБ, что на территории РА находится российская военная база, о том, что еще Борис Грызлов назвал Армению «форпостом России на Кавказе», что есть правда и даже аксиома. Так что, Россия уже давно и глубоко погрузилась в Армению.

А вот мечты о помощи Запада — это уже новый тренд. Вспомним, что 29 марта из-за обострения ситуации в Карабахе, вызванного провокацией со стороны карабахских сепаратистов, Ереван обратился за помощью к НАТО, а не к ОДКБ. А теперь подоспели результаты соцопроса, проведенного специалистами экспертного центра SOCIES при содействии Ереванского государственного университета и финансовой поддержке Фонда Конрада Аденауэра. В опросе приняли участие 1530 человек в возрасте от 18 лет. Из них 570 — жители Еревана, 430 — областных городов, 530 — сел. При этом, есть еще более шокирующие данные этого опроса. Согласно которому, большинство опрошенных считают, что Армения должна состоять в военном блоке НАТО для обеспечения безопасности. С таким утверждением согласны 34,1 процента участников социологического опроса.

Для сравнения укажу, что только 29,1 процента респондентов в вопросе «зонтика безопасности» склоняются в сторону ОДКБ. Такая вот тенденция. О которой, случайно или осознанно, но заговорил и Серж Танкян. В привычной для себя «специфической » манере, но все же. Важнее же тут не бородатого армянского певца обсуждать, а тенденцию. А она очевидна — Армения мечтает сменить Россию на Запад. Только вот, кто ей даст все это реализовать?!