Принц Чарльз заразился коронавирусом

«Принц Уэльский сдал анализ на коронавирус, и он оказался положительным. У принца слабые симптомы заболевания, он сохраняет хорошее состояние здоровья и работает из дома, как делал это в последние несколько дней. Герцогиня Корнуольская также сдала анализ на коронавирус, который показал, что она не заразилась. Согласно рекомендациям правительства пара находится в самоизоляции дома в Шотландии», — говорится в заявлении.

Анализы провели в лаборатории больницы в графстве Абердиншир. Дворец уточняет, что установить, от кого принц заразился вирусом, не представляется возможным, так как Чарльз участвует во множестве публичных мероприятий. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились порядка 370 тысяч человек, 16 тысяч умерли.(РИА Новости)