Прямой наследник британского престола принц Чарльз заразился коронавирусом и вместе с супругой находится в самоизоляции, сообщает канцелярия Кларенс-Хауса.
«Принц Уэльский сдал анализ на коронавирус, и он оказался положительным. У принца слабые симптомы заболевания, он сохраняет хорошее состояние здоровья и работает из дома, как делал это в последние несколько дней. Герцогиня Корнуольская также сдала анализ на коронавирус, который показал, что она не заразилась. Согласно рекомендациям правительства пара находится в самоизоляции дома в Шотландии», — говорится в заявлении.
Анализы провели в лаборатории больницы в графстве Абердиншир.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились порядка 370 тысяч человек, 16 тысяч умерли.(РИА Новости)