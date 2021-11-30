Во время церемонии инаугурации первого президента Барбадоса Сандры Мейсон принц Чарльз закрыл глаза и задремал. Об этом сообщает Daily Mail.

Как предположили в издании, такое могло произойти из-за резкой смены часовых поясов — тогда, когда на Барбадосе вечер, то в Британии уже глубокая ночь. 73-летний наследник престола прибыл на остров, чтобы выступить с официальной речью в честь изменения конституционного строя государства.

Барбадос являлся колонией Великобритании с XVII века, став одним из центров работорговли. С 1966 остров является независимым государством, но королева Великобритании оставалась королевой Барбадоса до 30 ноября 2021, когда государство официально стало республикой.