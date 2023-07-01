Созданы условия для вывоза в Армению тел двух армянских солдат, убитых в ходе операции «Месть-2», проведенной азербайджанской армией 28 июня.

Как сообщает АПА, тела двух солдат армянских незаконных вооруженных формирований, уничтоженных в Карабахе, сопровождали их родственники. Трупы были вывезены в Армению через погранпереход Лачин.

Процесс был осуществлен 1 июля при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

Родственники и тела убитых членов незаконных армянских вооруженных формирований выехали в Армению после соответствующего досмотра на погранпереходе Лачин. Азербайджан еще раз продемонстрировал всему миру свою приверженность принципам гуманизма.

Отметим, что в ходе операции «Месть-2» были уничтожены 5 членов незаконных армянских вооруженных формирований, в том числе двое военнослужащих вооруженных сил Армении.