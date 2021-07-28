На западе Украины в результате падения самолета на жилой дом погибли трое граждан США, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в полиции.

«Вследствие падения погиб пилот и три пассажира, граждане США. Жители жилого дома не пострадали», — сказал собеседник издания.

По его словам, личности иностранцев устанавливаются. Он также добавил, что погибший летчик Игорь Табанюк был «одним из лучших летчиков».

По предварительным данным, есть две версии падения: нарушение пилотом правил безопасности полетов или неисправность техники.