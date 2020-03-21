Президентские выборы в Боливии перенесены на неопределенный срок

Выборы президента Боливии, назначенные на 3 мая, перенесены на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса, передает РИА Новости.

О соответствующем решении накануне объявил Высший избирательный суд республики.

В качестве исключительной меры подготовка к президентским выборам в Боливии приостановлена на 14 дней.

Отметим, что в настоящий момент на территории страны подтверждено 19 случаев заражения коронавирусом. Еще 168 человек находятся под наблюдением врачей.

Ранее бывший президент Боливии Эво Моралес был выдвинут на Нобелевскую премию мира 2020 года (aif.ru)