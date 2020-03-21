Президентские выборы в Боливии перенесены на неопределенный срок

Выборы президента Боливии, назначенные на 3 мая, перенесены на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса, передает РИА Новости.

О соответствующем решении накануне объявил Высший избирательный суд республики.

В качестве исключительной меры подготовка к президентским выборам в Боливии приостановлена на 14 дней.

Отметим, что в настоящий момент на территории страны подтверждено 19 случаев заражения коронавирусом. Еще 168 человек находятся под наблюдением врачей.

Ранее бывший президент Боливии Эво Моралес был выдвинут на Нобелевскую премию мира 2020 года (aif.ru)

| 2020-03-22T02:18:15+00:00 22 марта 2020, 02:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss