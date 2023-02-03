Южная Корея и США ведут переговоры о возможном госвизите южнокорейского президента Юн Сок Ёля в Вашингтон в первой половине 2023 года.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

«Две страны ведут переговоры о визите в США, и пока ничего не решено», — сказал дипломатический источник.

По его информации, стороны рассматривают и другие варианты, в том числе официальный и рабочий визиты.

Эта поездка, которая может состояться в апреле, стала бы первым государственным визитом южнокорейского лидера в США за 12 лет, отмечает агентство. Последним такую поездку в 2011 году совершил Ли Мён Бак, занимавший пост президента в период с 2008 по 2013 годы.