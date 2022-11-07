Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль попросил прощения за давку в центре Сеула, в результате которой погибло не менее 156 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Прошу прощения у семей погибших, которые переживают неописуемую трагедию, и у страны, которая разделяет эту боль и горе», — заявил глава государства.

Он отметил, что стране необходимы крупные изменения в сфере безопасности.

Кроме того, он пообещал привлечь виновных к ответственности, а процесс по этому делу будет открытым для общественности.