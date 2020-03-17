Президент Украины готов ввести ЧП на территории всей страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при необходимости в стране объявят режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом нового типа. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.

Рада на заседании во вторник, 17 марта введет такой режим в Черновицкой и Житомирской областях, где выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией.

«Если это будет необходимо, мы введем чрезвычайное положение во всей стране», — отметил Зеленский.

Как известно, на текущий момент на Украине подтверждено семь случаев заражения новым коронавирусом. При этом один из них один — смертельный. (gazeta.ru)

| 2020-03-17T01:59:16+00:00 17 марта 2020, 09:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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