Президент Украины готов ввести ЧП на территории всей страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при необходимости в стране объявят режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом нового типа. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.

Рада на заседании во вторник, 17 марта введет такой режим в Черновицкой и Житомирской областях, где выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией.

«Если это будет необходимо, мы введем чрезвычайное положение во всей стране», — отметил Зеленский.

Как известно, на текущий момент на Украине подтверждено семь случаев заражения новым коронавирусом. При этом один из них один — смертельный. (gazeta.ru)