Президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что получил от правоохранителей одной из стран ЕС информацию о готовящемся на него покушении, передает ТАСС.

«Одна европейская страна передала нам информацию о покушении на меня, много деталей. Ничего особого я не скажу, это работа правоохранительных органов, я горжусь, что у нас на протяжении года нет ни одного заказного убийства, Сербия — одна из самых безопасных стран. Конечно, специальные службы работают над предотвращением», — сказал Вучич.

По его словам, соответствующие органы Сербии принимают все меры, чтобы воспрепятствовать этому.

«У них есть все данные, они объявили подозреваемых в розыск, идут поиски отдельных лиц. Дестабилизация Сербии была бы в интересах многих, речь идет и о больших деньгах. Но мы должны продолжить борьбу с наркокартелями, и мы справимся с этим, у нас хорошая система безопасности», — заявил глава сербского государства.