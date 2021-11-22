Президент Румынии Клаус Йоханнис на брифинге в понедельник заявил, что снова выдвигает кандидатом в премьеры бывшего министра обороны страны, генерала Николае Чукэ.

Парламент Румынии 5 октября проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Флорина Кыцу. Президент Румынии Клаус Йоханнис 21 октября назначил Чукэ кандидатом на пост главы кабмина, однако 2 ноября он сам отказался от этого выдвижения. Национал-либеральная партия, Социал-демократическая партия и Демократический союз венгров Румынии договорились о создании правящей коалиции.