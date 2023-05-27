Президент России Владимир Путин наградил азербайджанского ученого.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на соответствующее Распоряжение Президента Владимира Путина, заведующий кафедрой Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе Вагиф Керимов награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации за заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных специалистов.

В. Керимов является доктором геолого-минералогических наук, профессором, академиком Российской академии естественных наук и Академии горных наук. В настоящее время он является заведующим кафедрой геологии и разведки месторождений углеводородов вышеупомянутого университета.