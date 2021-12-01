Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза наложил вето на законопроект, разрешающий проведение эвтаназии в стране.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном вечером на сайте главы государства.

Законопроект был одобрен второй раз Собранием республики (однопалатный парламент) в начале ноября.

«Президент республики решил вернуть <…> Собранию республики указ о смерти с медицинской помощью, который включает эвтаназию и ассистированный врачом суицид», — говорится в заявлении.

В частности, Ребелу ди Соуза попросил парламент разъяснить причины, по которым человек может воспользоваться правом на эвтаназию. Предполагается, что парламент займется вопросом о внесении изменений в законопроект уже после проведения досрочных выборов, намеченных на 30 января будущего года.

Первоначально законопроект об эвтаназии был одобрен собранием в конце января. Вслед за этим глава государства решил направить проект на рассмотрение в Конституционный суд (КС), который в конечном счете признал его противоречащим основному закону страны. После решения КС документ вновь вернулся в парламент, который изменил в нем формулировки.

Португальский закон чем-то схож с испанским, который в 2021 году был одобрен парламентом королевства. Тогда Испания стала четвертой страной в Европе, разрешившей проведение эвтаназии. (ТАСС)