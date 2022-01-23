Президент Кыргызстана Садыр Жапаров взял под контроль расследование по делу журналиста-расследователя Болота Темирова, которому предъявлено обвинение в хранении наркотиков. «Я держу на контроле, чтобы дело, связанное с Болотом Темировым и другими задержанными с наркотиками, было расследовано справедливо», — написал Жапаров на своей странице в Facebook в воскресенье, 23 января.

По словам президента, «любая профессиональная деятельность, осуществляемая в рамках закона, в том числе и журналистская, не должна быть поводом ни для каких форм давления». Жапаров отметил необходимость проведения беспристрастного расследования, «с учетом всех обстоятельств», а также попросил журналистов «воздержаться от публичной клеветы и необоснованных обвинений в адрес кого-либо».

Болот Темиров, основатель YouTube-канала Temirov Live, известного своими громкими антикоррупционными расследованиями, был взят под стражу ночью в субботу, 22 января, после обыска полиции в офисе канала. На выходе из офиса задержанный журналист заявил, что ему подкинули наркотики.

В воскресенье у здания МВД в Бишкеке собралось около 200 сторонников Темирова, включая его коллег-журналистов, некоторые из них требовали отставки главы внутриполитического ведомства.

В заявлении правоохранительных органов Кыргызстана, опубликованном 23 января, говорится, что Темиров и его коллега Болот Назаров были задержаны по обвинению в незаконном хранении наркотических средств. Темирова отпустили под подписку о невыезде, Назаров все еще находится под стражей, пишет агентство AFP со ссылкой на представителя полиции. (DW)