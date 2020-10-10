Президент Киргизии назвал условие для ухода в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности уйти в отставку. Об этом в субботу, 10 октября, сообщил кандидат в премьер-министры республики Садыр Жапаров в ходе внеочередного заседания парламента.

«Я встретился с Жээнбековым, он обещал написать заявление об уходе», — цитирует его TACC.

Кандидат на пост премьера уточнил, что глава государства готов уйти в отставку в случае утверждения нового правительства во главе с Жапаровым.

«Я беру на себя всю ответственность за работу правительства», — добавил политик.

Ранее в этот же день началось заседание парламента Киргизии, где будет рассмотрен вопрос утверждения режима ЧП и кандидатуры в премьер-министры страны, его программы и состава правительства.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы, во время которых за места в законодательном органе Киргизии боролись 16 партий. В парламент прошли только четыре политические силы.

На следующий день сторонники партий, которые не смогли набрать минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. В ходе протестов демонстранты захватили ряд правительственных зданий, в том числе парламента, мэрии города и МВД. Также они захватили здание общественной телерадиокомпании.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти. ЦИК отменил итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы. 7 октября парламент Киргизии запустил процедуру импичмента главы государства.

Политолог, эксперт Института общественный политики Кыргызстана Марс Сариев в беседе с «Известиями» заявил, что в регионах страны до сих пор нет структурированной власти, а обстановка остается неспокойной (lenta.ru)