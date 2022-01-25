Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил на должность председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы государства.

«Назначить Абдирова Нурлана Мажитовича председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

В этот же день глава государства прекратил полномочия Нурлана Абдирова в качестве члена Сената (верхней палаты парламента).

61-летний Абдиров занимал должность заместителя председателя Сената Казахстана с 1 сентября 2020 года. С 2016 года он был депутатом Мажилиса (нижней палаты парламента) от правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»).

Указом президента Казахстана прежний глава ЦИК Берик Имашев освобожден от должности.

По данным ряда СМИ, Имашев является родственником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Дочь Имашева Аида замужем за внуком Назарбаева Нурали Алиевым.