Президент Ильхам Алиев: Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны объяснить Армении, что Нагорный Карабах — не Армения

«Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана и осуществила на оккупированных землях этническую чистку против азербайджанского гражданского населения, в том числе и Ходжалинский геноцид».

Как передает Report со ссылкой на Twitter заведующего отделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе панельных обсуждений на тему Нагорно-карабахского конфликта в рамках Конференции по безопасности в Мюнхене 15 февраля.

Глава азербайджанского государства отметил, что Никол Пашинян неправильно истолковывает истинную суть резолюций Совета Безопасности ООН, которые подразумевают немедленный и безоговорочный вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев заявил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны объяснить Армении, что Нагорный Карабах – не Армения, ни одна страна в мире не признает Нагорный Карабах.

| 2020-02-15T21:24:11+00:00 15 февраля 2020, 22:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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