Президент Ильхам Алиев: Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны объяснить Армении, что Нагорный Карабах — не Армения

Как передает Report со ссылкой на Twitter заведующего отделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе панельных обсуждений на тему Нагорно-карабахского конфликта в рамках Конференции по безопасности в Мюнхене 15 февраля.

Глава азербайджанского государства отметил, что Никол Пашинян неправильно истолковывает истинную суть резолюций Совета Безопасности ООН, которые подразумевают немедленный и безоговорочный вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев заявил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны объяснить Армении, что Нагорный Карабах – не Армения, ни одна страна в мире не признает Нагорный Карабах.